Ученые нашли новый способ лечения опасного рака простаты

Ученые из Венского медицинского университета в составе международного научного коллектива обнаружили, что повышение выработки белка JUN в организме способствует замедлению роста злокачественных опухолей предстательной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer.

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Ученые объяснили, что рак предстательной железы на протяжении нескольких десятилетий занимает одну из первых строчек в рейтинге распространенности. Также этот вид рака характеризуется высокой летальностью и устойчивостью к лечению (иммунотерапии).

В рамках исследования ученые сосредоточились на изучении свойств белка JUN. Он играет важную роль в активации генов и других различных процессах, таких как деление клеток. В ходе лабораторных экспериментов на мышах ученые установили, что JUN в значительной степени участвует в регуляции развития раковых опухолей предстательной железы, влияя на иммунный ответ организма.

Исследователи уточнили, что если белок JUN отсутствует в организме, набор определенных иммунных клеток в микроокружении опухоли нарушается, что приводит к ее ускоренному росту. Увеличение выработки этого белка, напротив, замедляет разрастание и повышает эффективность иммунотерапии.

Авторы исследования надеются, что их открытие в будущем станет основой для разработки новых методов лечения рака предстательной железы у людей. Для усовершенствования экспериментальной терапии и создания потенциальных активаторов JUN нужны дополнительные клинические испытания.