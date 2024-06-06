Ученые выяснили, как можно снизить риски сердечных заболеваний

Избегание одиночества и социальной изоляции полезно для сердца – так говорят учёные. Новое исследование показало, что тёплые отношения с семьёй и друзьями значительно снижает риск сердечных заболеваний.

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"Общение важно для сохранения психического и физического здоровья – это давно доказано. В новой работе учёные из австралийского Университета Монаша выяснили значимость общения с близкими для сохранения здоровья сердца", – рассказывает newatlas.



Авторы изучили ключевые предикторы сердечно-сосудистых заболеваний на основе различных факторов социализации. В исследовании приняли участие 9936 австралийцев старше 70 лет – их данные собирались в течение шести лет.

Было обнаружено, что брак или партнёрство снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и у мужчин, и у женщин. У мужчин, имеющих о трёх до восьми родственников, к которым они могли бы обратиться за помощью, риск сердечных патологий оказался ниже на 24%, у тех, кто мог обсудить с родственниками личные дела – ниже на 30%. Участие в социальной деятельности, такой, как игра в шахматы или карты, снижала риски на 18%.

У женщин, живущих с кем-либо – семьёй, друзьями или родственниками, риск сердечно-сосудистых патологий снижался на 26%. При наличии трёх или более друзей, с которыми модно обсудить личные вопросы – риск снижался на 29%.

Исследователи говорят, что их выводы актуальны для всех, а не только для людей старше 70 лет. Поэтому они советуют всем не сидеть в одиночестве, а выходить на улицу и общаться, развиваться, наслаждаться близкими отношениями с родными и друзьями.