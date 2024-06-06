Ученые связали высокий уровень тестостерона с болезнью сердца

Результаты новой научной работы показали, что высокий уровень тестостерона у здоровых пожилых мужчин связан с повышенным риском возникновения фибрилляции предсердий. Это сердечное заболевание увеличивает шансы на развитие инсульта.

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Новые данные, опубликованные в журнале The Lancet, показали, что мужчины с естественным более высоким уровнем тестостерона и отсутствием факторов риска возникновения сердечных заболеваний тоже могут иметь более высокую вероятность развития фибрилляции предсердий. В частности, это мужчины старше 70 лет.

В ходе исследования специалисты собрали данные о 4570 мужчинах, участвовавших в клиническом научном проекте ASPREE. После учёта возраста, статуса курения и индекса массы тела у них эксперты обнаружили, что у людей с мерцательной аритмией изначально был выше уровень тестостерона, чем те, у кого этого состояния не было: 17 наномолей на литр против 15,7.

Взаимосвязь между тестостероном и риском ФП была нелинейной. Это значит, что мужчины, у которых уровень тестостерона падал ниже нормы, тоже имели больше шансов на развитие фибрилляции предсердий.