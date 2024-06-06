В России создали антибиотик для лечения уретрита, простатита и цистита

Недавно зарегистрированный российский антибиотик фтортиазинон для лечения уретрита, простатита и цистита в конце июня или в начале июля поступит в гражданский оборот. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик Российской академии наук, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Новый препарат был зарегистрирован в начале апреля 2024 года. Он представляет собой антибиотик — лекарство, предназначенное для лечения бактериальных инфекций, в том числе синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), клебсиеллы пневмонии (Klebsiella pneumoniaе) и др.

«Мы собираемся лечить им уретриты, простатиты и циститы, а также проводить профилактику у больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких», — объяснил академик Гинцбург «Газете.Ru».



Подробнее о том, как идет работа над революционной технологией избавления от рака, работает ли «Спутник V» от актуального штамма коронавируса FLiRT, а также что лечит новый российский антибиотик фтортиазинон — читайте в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».