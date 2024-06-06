Ученые выяснили, какое лечение безопаснее и точнее: протонная или лучевая терапии

По данным Science Daily, предварительно известно, что эксперименты по измерению эффективности протонной терапии с модулированной интенсивностью в рамках III фазы доказали ее действенность при терапии опухолей ротоглотки. Результаты были сопоставимы с традиционной лучевой терапией.

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Выживаемость пациентов в течение 3 лет без прогрессирования (PFS) после протонной и лучевой терапии составили 83% и 83,5% соответственно. Однако наблюдалась разница (в пользу протонного метода) в вопросах снижение недоедания у пациентов. Так, при потере веса менее 5% режим питания больше соблюдали пациенты с протонной, чем лучевой терапией - 24% против 14%.

Всего в исследовании участвовало 440 онкобольных из 21 американской клиники. Оказалось, что протонная терапия точнее и не повреждает здоровые ткани.

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