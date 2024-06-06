Американские ученые выявили признаки скорой смерти

Американские ученые перечислили главные признаки приближающейся смерти
Ученые Национального института старения США выявили новые признаки скорой смерти. Результаты научной работы опубликовало издание The Daily Express.
Одним из наиболее явных признаков скорого ухода из жизни специалисты назвали одышку или «воздушный голод». Кроме того, о приближающейся смерти говорит повышенная усталость и сонливость, пишет «Южный федеральный».
Ученые добавили, что на пороге смерти люди проявляют повышенную тревожность, у них отмечается потеря концентрации и внимания, а некоторые впадают в депрессию. Указанные симптомы являются главными индикаторами того, что жизнь человека подходит к концу.
Перед смертью пациенты обычно менее активны, много времени проводят в состоянии покоя и существенно больше обычного спят, подчеркнули исследователи.
Ученые выразили надежду, что результаты этой научной работы будут полезны для медиков, оказывающих помощь и поддержку людям на последнем этапе их жизненного пути.
Ранее ученые назвали факторы, которые влияют на долголетие человека.