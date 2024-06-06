Американские ученые выявили признаки скорой смерти

Ученые Национального института старения США выявили новые признаки скорой смерти. Результаты научной работы опубликовало издание The Daily Express.

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Одним из наиболее явных признаков скорого ухода из жизни специалисты назвали одышку или «воздушный голод». Кроме того, о приближающейся смерти говорит повышенная усталость и сонливость, пишет «Южный федеральный».

Ученые добавили, что на пороге смерти люди проявляют повышенную тревожность, у них отмечается потеря концентрации и внимания, а некоторые впадают в депрессию. Указанные симптомы являются главными индикаторами того, что жизнь человека подходит к концу.

Перед смертью пациенты обычно менее активны, много времени проводят в состоянии покоя и существенно больше обычного спят, подчеркнули исследователи.

Ученые выразили надежду, что результаты этой научной работы будут полезны для медиков, оказывающих помощь и поддержку людям на последнем этапе их жизненного пути.

Ранее ученые назвали факторы, которые влияют на долголетие человека.