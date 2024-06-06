Ученые нашли способ сделать горькие лекарства приятными на вкус

Многие люди, особенно дети и пожилые, испытывают трудности с проглатыванием таблеток из-за их горького вкуса. Теперь учёные из Центра Монелла разработали первый временный универсальный блокатор горького вкуса, который работает для всех. Результаты их исследования опубликованы в British Journal of Pharmacology.

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Команда использовала ингибитор рецепторов P2X2/P2X3 под названием AF-353, который снижает горечь лекарств и других вкусовых соединений. Этот блокатор также влияет на солёный, сладкий и кислый вкусы, не затрагивая другие ощущения, такие как покалывание от газировки.

Исследование показало, что полоскание рта AF-353 значительно уменьшило горечь двух важных лекарств — Празиквантела и Тенофовир алафенамида (TAF). Блокирующий эффект длился от 60 до 90 минут.