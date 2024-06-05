Ученые заявили, что энергетики могут вызывать развитие рака кишечника
Возрастание числа больных онкологией толстого кишечника среди молодых людей может быть обусловлено чрезмерным потреблением энергетиков. Соответствующее заявление сделали американские ученые.
Главная проблема энергетических напитков заключается в таурине, который входит в их состав. Согласно исследованиям, именно он способствует развитию воспалений, приводящих к колоректальному раку, передает Aif.ru.
— Высокие уровни таурина в энергетических напитках могут усугубить риск развития колоректального рака, способствуя преимущественному росту и активности тех бактерий в кишечнике, которые продуцируют сероводород, — пояснили ученые.
Энергетические напитки способны нанести вред нервной системе, а также нарушить биоритмы человека, поскольку такая продукция содержит большое количество сахара, кофеина и ароматизаторов. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
В мае в Государственную думу внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем заключается основная опасность этого напитка.