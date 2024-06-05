Энергетики могут вызывать развитие рака кишечника

Возрастание числа больных онкологией толстого кишечника среди молодых людей может быть обусловлено чрезмерным потреблением энергетиков. Соответствующее заявление сделали американские ученые.

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Главная проблема энергетических напитков заключается в таурине, который входит в их состав. Согласно исследованиям, именно он способствует развитию воспалений, приводящих к колоректальному раку, передает Aif.ru.

— Высокие уровни таурина в энергетических напитках могут усугубить риск развития колоректального рака, способствуя преимущественному росту и активности тех бактерий в кишечнике, которые продуцируют сероводород, — пояснили ученые.



Энергетические напитки способны нанести вред нервной системе, а также нарушить биоритмы человека, поскольку такая продукция содержит большое количество сахара, кофеина и ароматизаторов. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

В мае в Государственную думу внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем заключается основная опасность этого напитка.