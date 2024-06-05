Здоровый сон сделал людей более устойчивыми к невзгодам и не только
Результаты нового исследования, которые будут представлены на ежегодном собрании SLEEP 2024, показали, что хороший сон положительно влияет на такие качества людей, как способность быть благодарным, устойчивость, ощущение процветания.
Новая научная работа показала, что субъективная сонливость и нарушения настроения при более раннем отходе ко сну у людей уменьшались. Благодаря этому сон в среднем продлевался на 46 минут за ночь. Эти же факторы ухудшались при позднем отходе ко сну, что сокращало сон на 37 минут в среднем.
Когда сон становился длиннее, то показали процветания, устойчивости и благодарности значительно улучшались в течение недели. При ограничении сна результат был обратным. Кроме того, участники, которые продлили сон, написали в два раза больше благодарностей, чем остальные.
Участвовали в исследовании 90 взрослых. Их случайным образом распределили в группы позднего, раннего и нормального сна в течение одной рабочей недели.
Последствия плохого сна хорошо известны. Американская академия медицины сна и Общество исследований сна рекомендуют взрослым регулярно спать семь часов в сутки.
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