Ученые установили, что есть категория людей, которая имеет генетическую чувствительность к стрессу. Степень подверженности определяют по уровню nPRS.

Исследования, направленные на выяснение рисков, которым они подвержены, показали, что при определенных условиях и событиях они имеют высокие шансы получить инфаркт.

В частности, исследователи Гарвардской медицинской школы заявили, что при событиях, которые вызывают у этой категории людей повышенное волнение, они рискуют столкнуться с острым коронарным синдромом.

Это понятие объединяет клинические симптомы инфаркта или нестабильную стенокардию, поэтом врачи не классифицируют ОКС как заболевание, а воспринимают как определеннее понятие, указывающее на проблемы с сердцем.

Как сообщает журнал JАСС, у людей, имеющих высокую чувствительность к стрессу, риск получить инфаркт значительно повышается во время праздничных мероприятий, соревнования или даже выборов. В среднем они на 34% чаще страдают от сердечных патологий.

Помимо прочего, удалось установить, что люди с высоким показателем nPRS более тревожны и подвержены депрессии. Поэтому при возникновении событий, вызывающих у них стресс, они в 3,2 раза больше рискуют столкнуться с острым коронарным синдромом.

Между тем, на сегодняшний день инфаркт включен в список заболеваний, сопровождающихся высокой смертностью. Например, только в 2022 году от инфаркта миокарда в РФ умерло 50,2 тыс человек.

Как ранее отмечал доктор Александр Мясников, человек может перенести несколько инфарктов. Чтобы снизить такую вероятность, врач советует соблюдать активный образ жизни.

Например, заняться ходьбой или начать совершать ежедневные пешие прогулки. Это необходимо для того, чтобы обогатить кровь кислородом и улучшить ее циркуляцию.

Также известно, что низкая двигательная активность в детском возрасте приводит к тяжелой гипертрофии сердца в зрелом возрасте.