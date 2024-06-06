Потребление фруктов снижает риск развития депрессии у взрослых людей

Ученые из Центра здорового старения мозга UNSW в Сиднее (CHeBA) установили, что потребление фруктов коррелирует со снижением риска развития депрессии у взрослых в возрасте 45 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders (JАD).

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В исследовании принял участие 7801 доброволец без депрессии. Все испытуемые были старше 45 лет. Сначала ученые собрали информацию о доле фруктов и овощей в рационе каждого испытуемого с помощью опросников. После этого исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое суммарно длилось около девяти лет.

За время наблюдения было зарегистрировано 1630 новых случаев развития депрессии. Сопоставительный анализ показал, что влияние потребления овощей на вероятность появления этого заболевания не было статистически значимым. Однако большая доля фруктов в рационе достоверно коррелировала с высокими показателями психического благополучия.

Ученые предположили, что овощи чаще потребляют в приготовленном виде, из-за чего большая часть питательных веществ теряется. Фрукты же в большинстве случаев принято есть сырыми, что позволяет получить все необходимые для здоровья мозга антиоксиданты, витамины и пищевые волокна.