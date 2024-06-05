Влияют ли психические заболевания на эффективность метода отказа от курения

Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что методы отказа от курения одинаково эффективны для людей как с психическими расстройствами, так и без них.

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Люди с психическими заболеваниями чаще курят и делают это более интенсивно, чем люди без таких расстройств, из-за чего ученые предполагали, что некоторые методы отказа от курения при наличии ментальных расстройств могут быть менее эффективны, передает «Московский комсомолец». Новое исследование показывает, что это не так.

Ученые опросили более пяти тыс. человек, которые регулярно курили и пытались бросить курить. Около 45% из них сообщили, что у них были диагностированы психические расстройства.

Участники использовали различные методы для отказа от курения, включая негорючие никотиновые продукты, пластыри и жевательные резинки, вейпинг и рецептурные препараты. Люди с психическими расстройствами чаще прибегали к вейпингу, никотинозаместительной терапии по рецепту и сайтам самопомощи.

При этом, как выяснили эксперты, психическое здоровье человека не влияет на эффективность средств для прекращения курения. Наиболее эффективными методами для всех участников были вейпинг, препараты, взаимодействующие с никотиновыми рецепторами в головном мозге, и нагретые табачные изделия.

«Наши результаты должны убедить людей с психическими расстройствами, которые хотят бросить курить, в том, что их состояние не должно влиять на выбор средств для прекращения курения», – отметили исследователи.



В прошлом году Минздрав сообщил о сокращении распространенности курения среди россиян.