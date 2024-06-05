Ученые нашли особенности в мозгах жестоких матерей

Научные исследования, проведенные японскими медиками, выявили структурные особенности мозга у матерей, жестоко обращающихся с детьми.

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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports и проведено под руководством доцента Савы Кураты из Университета Фукуи.

Ученые использовали методику диффузионно-тензорной визуализации (ДТВ) для изучения белого вещества мозга у 11 матерей, проявлявших физическое и эмоциональное насилие над детьми.

Результаты исследования показали, что у жестоких матерей наблюдается значительно сниженная диффузия воды в аксиальном направлении в правой части кортико-спинномозгового пути.

Это означает, что у них могут быть трудности с контролем силы произвольных движений и нарушена регуляция вегетативных реакций, что коррелирует с импульсивностью.

Исследование также включало психологические опросники, результаты которых показали связь между пережитым в детстве насилием и выявленными структурными особенностями мозга. Это указывает на возможное существование межпоколенной цепи жестокого обращения с детьми.

Полученные данные имеют важное значение для разработки эффективных стратегий коррекции и профилактики жестокого обращения с детьми, открывая путь к пониманию нейробиологических механизмов такого поведения.