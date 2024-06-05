Британские учёные отмечают, что представители молодого поколения Z выглядят старше своих лет. Одной из причин этого, по мнению экспертов, является использование вейпов.

Британский дерматолог Бав Шергилл утверждает, что никотин, содержащийся в жидкости для вейпов, может негативно влиять на состояние кожи. Он разрушает эластичные волокна, отвечающие за упругость кожи, особенно у молодых людей. Кроме того, никотин нарушает кровообращение в коже, что также сказывается на её внешнем виде.

Нагрев от пара электронных сигарет может привести к обезвоживанию кожи, делая её тусклой и стареющей. Зубы также страдают от вейпинга: химические вещества, присутствующие в парах, могут вызвать пожелтение эмали и ухудшение состояния зубов.

Детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина подтверждает, что вейпинг действительно может негативно влиять на здоровье. Она отмечает, что вейп-системы, подобно сигаретам, оказывают вредное воздействие на организм. Однако если о никотине мы знаем многое, и последние годы ведётся ожесточённая борьба с курением, то популярность электронных сигарет и вейпов пока не снижается, отметила она в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Особенно беспокоит популярность вейпов среди подростков. Калошина объясняет, что ароматизаторы и тяжёлые металлы, содержащиеся в вейпах, оказывают канцерогенный эффект на железы внутренней секреции — гормоны с высокой биологической активностью.

Поэтому особенно опасно употребление вейпов в подростковом возрасте, когда организм ещё растёт и не сталкивался с такой нагрузкой. При курении электронных сигарет или вейпов в выделяющемся паре содержится более 30 видов опасных веществ. Врач также напоминает, что ароматизаторы вызывают аллергические реакции вплоть до развития бронхиальной астмы.

Электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно снижая уровень витаминов А и С — антиоксидантов, важных для производства коллагена и эластина. Недостаток этих питательных веществ может привести к преждевременному старению кожи, проявляющемуся в виде сухости, расширенных пор, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры. И это не просто влияет на область вокруг рта, где появляются механические «линии курильщика». Исследования показывают, что курение также способствует появлению гусиных лапок вокруг глаз и морщин на лбу.