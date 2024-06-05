Почему выпирающий живот у женщин — это нормально

Горячая дискуссия на тему плоских и не очень животов зародилась в Facebook (запрещен в РФ) еще в начале года. Тогда некий Брайан Доусон опубликовал скандальный пост на тему — скриншот прилагаем.

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«От имени всех мужчин: мы ненавидим это» — гласила подпись к трем фото девушек в обтягивающей одежде.



Девушки поспешили заметить, что им безразлично мнение грубияна, а джентльмены уверяли, что на кадрах все очень даже красиво.

Тему подхватили блогеры, которые призывали критиканов женских тел учить анатомию и уверяли, что бугорок — не что иное, как матка, правда, вскоре выяснилось, что им самим впору освежить знания об устройстве человеческого организма.

«В этой части нашего тела есть множество слоев, от кожи до фасции ― прочной ткани, которая удерживает все вместе ― мышцы, нервы, кровеносные сосуды, соединительную ткань и жир», — объяснила доктор Лиза Эрлангер, профессор семейной медицины в медицинской школе Вашингтонского университета в беседе с HuffPost.



Эксперт отметила, что матка может быть заметно выпуклой только в случае беременности, в послеродовом периоде или при некоторых заболеваниях.

«Матка, по крайней мере, размером с кулак и может быть больше при таких заболеваниях, как миома и эндометриоз, а в яичниках могут быть доброкачественные кисты, которые занимают много места», — отметила профессор.



Выраженный бугорок на животе — это все-таки жир, но это не значит, что от него нужно немедленно избавиться.

«У мужчин тоже есть животик, а у меня на тыльной стороне руки есть жир, но матки там нет», — подытожила доктор Эрлангер.



Она также подчеркнула, что если речь не идет об ожирении, в целом полезнее жить с той формой тела, которая у вас есть, чем пытаться придать телу несвойственные ему параметры.