Ученые заявили, что римские бани могут быть полезны для здоровья

Ученые впервые исследовали бактериальный состав вод в римских банях города Бат. Анализ показал, что с помощью микроорганизмов, населяющих источники, можно справиться с проблемой антибиотикорезистентности. Результаты исследования опубликованы в журнале The Microbe.

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Римские бани — одни из древнейших бань в мире. Они появились еще до нашей эры. Обычно они включают в себя несколько парных, зал с двумя бассейнами, зал для косметических процедур и библиотеку. Во времена Древнего Рима туда уходили на весь день люди из разных слоев населения. Одним из наиболее известных примеров римских бань в мире является комплекс в Великобритании, в городе Бат, который был построен римлянами около 70 года н.э.

Британские ученые впервые исследовали состав вод в римских банях города Бат. Они собрали образцы воды, осадка и множества микроорганизмов с поверхности воды, клетки которых прикреплены друг к другу (биопленки). Биологи проанализировали полученные образцы с помощью секвенирования для определения нуклеотидной последовательности в ДНК, а для выделения бактерий с антибиотикорезистентностью использовали традиционные методы культивирования.

В результате биологи выделили в образцах около 300 различных видов бактерий, большинство из которых входило в группы Actinobacteria и Myxococcota, известные производством антибиотических соединений. Дальнейшие тесты показали, что 15 групп бактерий, включая образцы Proteobacteria и Firmicutes, подавляли развитие кишечной палочки, золотистого стафилококка и шигелл.

Ученые отмечают, что необходимо провести значительное количество дополнительных исследований, прежде чем микроорганизмы, обнаруженные в римских банях, можно будет использовать в борьбе с болезнями и инфекциями во всем мире.

«Наше исследование впервые продемонстрировало некоторые микроорганизмы, присутствующие в римских банях, и показало, что они являются потенциальным источником новых антимикробных препаратов. В том, что воды римских бань издавна считались целебными, нет никакой иронии, а теперь, благодаря достижениям современной науки, мы можем оказаться на пороге открытия того, что римляне и другие люди тех времен были правы», — рассказал Ли Хатт из Плимутского университета.



Ученые отмечают, что разные микроорганизмы, населяющие римские бани, могут сыграть большую роль в глобальной борьбе с проблемой устойчивости к противомикробным препаратам. Исследование особенно актуально из-за того, что бактерии устойчивы к используемым в настоящее время лекарствам и существует необходимость в новых источниках антибиотиков. После дополнительных исследований микроорганизмы, обнаруженные в Бате, можно будет использовать в медицине.