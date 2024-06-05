Вакцина против рака снизила риск рецидива опухоли на 49%

Предварительные данные испытания вакцины против рака кожи показывают, что она может снизить риск рецидива опухоли на 49%. Об этом сообщает Daily Mail.

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В исследовании приняли участие 158 пациентов с третьей-четвертой стадией агрессивного рака кожи (меланомы). Часть получила стандартное лечение, а часть — иммунотерапию и вакцину от рака. Через 2,5 года свободны от рака были 56% пациентов из группы обычной терапии и 75% из группы вакцины. Риск рецидива рака и летального исхода был на 49% ниже у тех, кто получил вакцину.

Разработанная компаниями Moderna и MSD вакцина создается индивидуально, с учетом генетических особенностей опухоли. Она помогает иммунитету лучше распознавать и уничтожать раковые клетки.

Эксперты заявили, что они ожидают такого же успеха в испытаниях вакцин против рака молочной железы и кишечника. Препараты недоступны для пациентов, которые не принимают участия в клинических испытаниях. Однако в апреле 2024 года генеральный директор Moderna заявил, что вакцина против меланомы может выйти на рынок в 2025 году.

Ранее в Великобритании начались масштабные испытания индивидуальных вакцин против рака.