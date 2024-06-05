Ученые нашли особые вирусы в ледниках Гренландии

Ученые из Орхусского университета (Дания) обнаружили гигантские вирусы в месте, где их раньше никогда не обнаруживали – на поверхности ледяного щита Гренландии. Исследование показало, что эти организмы могут сдержать глобальное потепление.

© Mir24.TV

Ранее стало известно, что во льдах обитают микроводоросли. Зимой они находятся в состоянии покоя, но с приходом весны начинают цвести и окрашивают большие площади в темный цвет. Потемневший лед теряет способность отражать солнечные лучи, что приводит к его ускоренному таянию и усугублению глобального потепления.

Датские ученые открыли, что гигантские вирусы способны питаться микроводорослями и сдерживать их разрушающее влияние на ледники.

«Насколько они (вирусы) специфичны и насколько эффективны, мы пока не знаем. Но, изучая их дальше, мы надеемся ответить на некоторые из этих вопросов», – отметили авторы научной работы.



Как правило, вирусы намного меньше бактерий. Их размер составляет от 20 до 200 нанометров. Гигантские вирусы вырастают до 2,5 микрометров. Кроме того, они обладают большим геномом – около 2 500 000 букв.

Гигантские вирусы впервые нашли в океане в 1981 году. Но до последнего времени их никогда не обнаруживали на поверхности льда и снега. Ученые смогли их идентифицировать благодаря анализу ДНК, поскольку увидеть эти организмы невозможно даже с помощью мощного микроскопа. Датские исследователи намерены продолжать анализ гигантских вирусов, чтобы лучше понять их роль в экосистеме, сообщает Microbiome.

Ранее сообщалось, что в китайской лаборатории создали мутантный вирус Эбола. Он в течение трех дней убил группу подопытных грызунов.