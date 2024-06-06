Ученые предупредили, чем опасна ранняя менструация

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана выяснили, что средний возраст наступления первых месячных снизился с 12,5 года (с 1950 по 1969 год) до 11,9 года (с 2000 по 2005 год). Предполагается, что причиной этому служат детское ожирение и химические вещества, разрушающие эндокринную систему. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

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В исследовании приняли участие более 71 тысячи женщин из США, родившихся в период с 1950 по 2005 год. Ученые проанализировали данные о состоянии их здоровья и менструальном цикле. Было обнаружено, что средний возраст наступления первых месячных у девушек снизился с 12,5 года (с 1950 по 1969 год) до 11,9 года (с 2000 по 2005 год).

Ученые объяснили, что слишком раннее половое созревание у девушек может стать причиной повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременного ухода из жизни. Исследователи предположили, что такая вызывающая опасение тенденция может быть связана с генетическими и этническими особенностями, психологическим стрессом в детстве и диетой с высоким содержанием животных белков, жиров и обработанных пищевых продуктов.

Также слишком ранние месячные могут быть следствием токсичного воздействия химических веществ, разрушающих эндокринную систему. Они могут содержаться в средствах личной гигиены и косметике.