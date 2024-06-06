Регулярное употребление перца чили приводит к ожирению и превышению ИМТ

По данным журнале Frontiers in Nutrition, частое употребление перца чили с большей долей вероятности приводит к ожирению. Так, исследованию подверглись любители острой пищи, у которых сравнивали частоту поедания перца и индекс массы тела (ИМТ).

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В выборку вошли 6 138 американцев. Всех их разделили на 3 группы:

Те, кто не употреблял перец чили вообще;

Те, кто употреблял перец чили периодически;

Те, кто ел перец чили часто и постоянно.

Оказалось, что ИМТ у 3-й группы был самым высоким и превышал нормы, в среднем, на 0,71 пункта. Риск ожирения в этой выборке был на 55% очевиднее.

Ученые связали это с наличием перца чили в жирных и калорийных блюдах.

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