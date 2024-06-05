Ученые выяснили, что привычка снимать на камеру еду помогает улучшить рацион

Фотографирование еды помогает тщательнее следить за рационом и улучшать его качество. Об этом говорят данные исcледования, которое публикует Techinsider.

© unsplash

Участников эксперимента попросили «на глаз» определить энергетическую ценность и вес потребляемых блюд. Одним предложили просто запоминать, что они ели, другим — фотографировать.

Те, кто полагался только на свою память, не могли точно вспомнить, что они ели в течение дня, и неверно оценивали качество своего рациона, зачастую приукрашивая его. В другой группе участники с лёгкостью вспоминали всё, более осознанно оценивая своё питание.

Врач рассказал, когда метеоризм не норма, а патология.