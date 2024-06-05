Ученые выяснили, что цифровой детокс повышает женскую самооценку

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто пришли к выводу, что ограничение на использование социальных сетей может оказать положительное влияние на психическое состояние молодых женщин. Результаты исследования опубликованы в издании Body Image.

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Чаще всего соцсети используют девушки от 18 до 29 лет. Зачастую они начинают сравнивать себя с другими пользователями. Ученые решили выяснить, как отказ от социальных сетей на 7 дней будет влиять на душевное состояние представительниц прекрасного пола.

В исследовании приняли участие 66 девушек от 17 до 24 лет. Добровольцы из первой группы должны были отказаться на неделю от общения в интернете. Контрольная группа вела привычную активность в соцсетях.

По итогам эксперимента участницы заполнили анкеты, измеряющие восприятие своего тела и самооценку.

Рассмотрев полученные данные, ученые пришли к выводу, что после недельного цифрового детокса девушки из первой группы сообщили о более высокой самооценке и удовлетворенности своим внешним видом по сравнению с участницами, которые продолжали использовать соцсети.

Авторы работы отмечают, что отказ от использования социальных сетей – самый простой и быстрый способ улучшить свое психическое состояние. Особенно это важно для тех, кто сильно переживает из-за своего внешнего вида.