Нарколог рассказал о наследственном алкоголизме и как «отключить» опасный ген

Плохая наследственность – не всегда приводит к алкоголизму. Такого мнения придерживается врач-психиатр, нарколог, ведущий специалист клиники МСМК Дмитрий Болдырев. Повлиять на будущее ребенка может то, в какой среде он рос.

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Принято считать, что дети из пьющих семей во взрослой жизни повторяют опыт своих родителей и часто становятся алкозависимыми.

По мнению некоторых ученых, не последнюю роль в этом играют гены, которые передаются от родителей-алкоголиков детям. Так, уже доказано, что люди, злоупотребляющие спиртным, имеют нарушения в ряде локусах хромосом. Поврежденные гены могут передаваться по наследству детям, поэтому они больше остальных рискуют пристраститься к спиртному.

Однако, по словам врача-психиатра, нарколога, ведущего специалиста клиники МСМК Дмитрия Болдырева, генетическая предрасположенность не всегда приводит к алкоголизму. Немалую роль в дальнейшей судьбе ребенка играет то, в какой среде он вырос.

Это удалось выяснить в ходе исследований, в которых принимали участие близнецы, выросшие в разных семьях. Оказалось, если ребенок был изъят у пьющих родителей в несознательном возрасте и вырос в семье, где проблем со спиртным нет, не идут по стопам биологических родителей.

Другое исследование с участием студентов, у которых спиртным злоупотреблял только один родитель, показало, что даже при наличии гена, вызывающего предрасположенность к алкоголизму, сами молодые люди не страдают зависимостью.

Однако при употреблении спиртного эти студенты пьянели намного быстрее, чем их сверстники, не имеющие генетических нарушений.

Дальнейшее изучение этого фактора показало, что при наличии гена CYP2E1 человек моментально пьянеет, но его организм быстрее расщепляет спирт и выводит токсины. Поэтому ученые пришли к выводу, что пьянеющие от малых доз алкоголя люди могут не бояться того, что станут алкоголиками, пишет «АиФ».

Напомним, ранее врач рассказал, можно ли выявить признаки алкоголизма на ранних стадиях, а ученые нашли связь между женским алкоголизмом и сексизмом.