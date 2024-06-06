Ученые доказали, что прививка от столбняка снижает риск болезни Паркинсона

Вакцинированные противостолбнячной сывороткой реже страдают от болезни Паркинсона - тяжелого нейродегенеративного заболевания, которое плохо поддается лечению. Группа израильских ученых, опубликовавшая результаты своих исследований, пришла к выводу, что это может быть связано с воздействием вакцины на возбудителя столбняка, поражающего центральную нервную систему.

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"Необычная взаимосвязь была обнаружена во время изучения записей системы здравоохранения Израиля. Ученые надеялись выявить какой-то фактор, влияющий на вероятность развития болезни Паркинсона, и у них это получилось. Привитые от столбняка люди имели вдвое меньший риск развития болезни Паркинсона", - прокомментировала результаты врач-эндокринолог Клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.



"Наши результаты свидетельствуют о значительном снижении частоты развития болезни Паркинсона (БП) после противостолбнячной вакцинации. Эти результаты подтверждаются доказательствами того, что лечение противомикробными препаратами значительно снижает тяжесть заболевания, что свидетельствует о фактическом участии столбнячной палочки Clostridium Tetani в развитии патологии БП", - говорится в статье.



Ученые предположили, что вакцинация против столбняка, блокирующая отрицательное влияние на организм возбудителя, "может стать многообещающей стратегией профилактики болезни Паркинсона и замедления ее прогрессирования". Но эта гипотеза требует подтверждения. Стоит также отметить, что выводы израильских медиков предварительные - статья пока опубликована в виде препринта (то есть не проходила рецензирования).

Точного ответа, почему вакцина против столбняка также обладает профилактическим или даже лечебным эффектом от болезни Паркинсона, пока нет, предполагает доктор Павлова.

"Возможно, у вызывающих столбняк бактерий есть не только острая фаза, но и способность к длительному воздействию на человека. Например, как предположение, мы можем даже не подозревать о попадании столбнячной палочки в организм. А она тем временем достигает мозга и начинает нейродегенеративные процессы", - объясняет эксперт.



Павлова также напомнила, что течение болезни Паркинсона во многом зависит от образа жизни.