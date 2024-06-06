Ученые выявили опасное свойство спиртовых ополаскивателей для рта

По данным Journal of Medical Microbiology (JММ), ополаскиватели на спиртовой основе приводят к росту двух видов условно-патогенных бактерий в ротовой полости. Известно, что микробиом во рту — это экосистема бактерий. Здоровое состояние системы способствует хорошему перевариванию пищи и поддерживает здоровое состояние, не допуская появления пародонта и некоторых видов рака.

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Однако часть средств для гигиены рта оказывает угнетающее действие на микробиом рта. Этанол в их содержимом приводил к росту популяции условно-патогенных бактерий двух видов:

Fusobacterium nucleatum; Streptococcus anginosus.

Чрезмерное их размножение приводит к болезням десен, онкологии пищевода и толстого кишечника. Спирт также убивает актинобактерии, регулирующих кровяное давление.

Ранее стало известно, что хирург Умнов рассказал о губительном воздействии мороженого со спиртным на мозг и ЖКТ.