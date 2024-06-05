Пермские ученые хотят применить борщевик против грибковых инфекций

По данным научной организации, пермские ученые нашли способ переработки борщевика сосновского в эфирное масло против грибковых болезней.

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В ходе изучения свойств ядовитого растения оказалось, что в его составе есть природные вещества, наделенные противогрибковой активностью. Препарат на их основе имеет хорошие перспективы в общей медицине и АПК (например, агрономии).

Исследователи работают над технологией добычи фунгицидных препаратов из эфирного масла борщевика сосновского. Ученые уверены, что теперь у вредного растения появилось полезное применение. Впереди этап отладки технологии, а также доклинические и клинические испытания противогрибкового эффекта.

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