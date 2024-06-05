В Китае излечили астму всего за один укол клеточной иммунотерапии, эффект сохраняется более года
По данным South China Morning Post, доклинические эксперименты доказали эффективность терапии. При этом достаточно одного укола, чтобы симптомы астмы оставили подопытного на долгий период. В будущем иммунотерапия будет применяться для излечения от:
- Аллергии;
- Атопического дерматита;
- Обструктивной болезни легких и иных воспалительных заболеваний.
Лечение основано на применении модифицированных Т-клеток против группы цитокинов, участвующих в формировании воспалительной реакции организма. Однако нарушение в их работе приводит к хроническому воспалению.
Тесты на мышах доказали, что одна инъекция избавляет от острой фазы воспаления, а эффект от укола сохраняется больше года.
В настоящее время исследования продолжаются.
Напомним, что с диагнозом астма в мире проживают свыше 300 млн человек. Примечательно, что все они вынуждены придерживаться пожизненного приема лекарств для контроля симптомов. Открытие китайских ученых кардинально меняет качество жизни пациентов с такой болезнью.
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