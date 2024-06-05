Ученые предложили поощрять секс в домах престарелых

В Великобритании сотрудникам домов престарелых предложили поощрять и поддерживать сексуальные отношения между постояльцами. Об этом пишет Daily Mail.

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Университет Шеффилда в сотрудничестве с организацией Age-Friendly Sheffield провел исследование о сексуальной жизни пожилых людей и создал Хартию сексуальных прав. Исследователи пришли к заключению, что занятия сексом в домах престарелых, если пожилые люди этого хотят, следует поощрять. Персонал должен быть обучен оказывать поддержку пожилым людям, желающим вести активную половую жизнь.

Ученые также подчеркнули, что «пожилые люди чаще сталкиваются с дискриминацией, когда дело касается их сексуального здоровья и благополучия». Более того, медицинские работники не воспринимают романтические отношения между стариками серьезно, а сами дома престарелых устроены так, что лишают постояльцев возможности уединиться.

Благодаря Хартии сексуальных прав Университета Шеффилда в домах престарелых по всему Шеффилду будет проведен обучающий курс, призванный разрушать барьеры и бороться с дискриминацией, с которой пожилые люди могут столкнуться в вопросах секса и отношений. Курс даст возможность пожилым людям открыто обсуждать вопросы секса, а персоналу поможет понять, как именно следует оказывать поддержку в таких вопросах.

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