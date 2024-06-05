Ученые выяснили, что менструация улучшает мышление женщин

По данным журнала Neuropsychologia, впервые в истории научными методами была доказана связь между менструацией и трансформацией когнитивных способностей женщин.

© Runews24.ru

Всего в опыте приняли участие 241 женщина. Волонтеры прошли тесты на умственные способности с интервалом в 14 дней. Основой стали ситуации в командных игровых видах спорта. В одном из тестов на фоне изображений приветливых лиц испытуемым пришлось отслеживать появление смайлика (проверка сдержанности, внимания, времени реакции и точности).

В тесте на пространственное восприятие женщины отслеживали зеркальные фотообразы в 3-мерной проекции.

Оказалось, что физические недомогания во время месячных не отразились на когнитивных способностях. При этом результаты в этот период были лучше, чем в другой фазе эксперимента.

Ученые связали это с изменением баланса гормонов прогестерона и эстрогена в организме.

Данное открытие вносит значимый вклад в развитие спортивной и общей медпрактики, уверены британские исследователи.

Ранее стало известно, что ученые из Беларуси и РФ создали первую совместную отечественную нейросеть для выявления рака шейки матки.