Новая технология поможет понять болезни на клеточном уровне

Ученые из США разработали новый метод, который позволит изучать болезни на клеточном уровне. Он объединяет генетическую информацию с расположением клеток в ткани. Это важно, потому что позволяет понять, какие гены активны и в каких именно клетках. Раньше такую информацию было сложно получить одновременно.

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Новая технология называется STew. Она анализирует большие объемы данных и помогает увидеть, как ведут себя клетки при разных заболеваниях. С помощью STew ученые уже исследовали ткани мозга, кожи и опухолей молочной железы.

Этот метод может помочь найти новые методы лечения многих болезней, в том числе воспалительных заболеваний и рака. Например, при воспалении суставов важно знать, какие гены ближе к кровеносным сосудам, а какие дальше. STew помогает определить это расположение.

Объединяя пространственную биологию и генетику, STew дает врачам принципиально новый взгляд на болезни. Разработчики STew считают, что этот метод подтолкнет ученых к более тесному сотрудничеству.