Ученые выяснили, как именно спорт помогает организму

Спорт полезен для здоровья - это аксиома, почти истина. Но почему? Казалось бы, объяснение очевидное. Аэробика, тренажеры, бег, быстрая ходьба усиливают кровообращение во всем теле. Оно получает больше кислорода и питательных веществ, поэтому лучше работает.

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Ученые сразу нескольких международных научных центров решили копнуть глубже, разобраться, что конкретно происходит у занимающихся спортом животных на уровне молекул и даже генов.

Каков итог? У "спортивных" крыс стали активнее работать гены, понижающие уровень сахара в крови и кровяное давление, а также гены, стимулирующие рост и развитие тканей. Одновременно упала активность генов, которые повышают вероятность диабета второго типа, сердечных болезней ожирения. Кроме того, физическая нагрузка заставила активнее работать гены белков теплового шока. Они помогают другим белкам сохранять правильную пространственную структуру при повышении температуры.

Всего же изменений набралось сотни тысяч. Но это еще не все. Известно, что на активность генов влияют так называемые эпигенетические метки, которые появляются на ДНК в зависимости от образа жизни, от внешней среды и т.д. Появление или исчезновение таких меток у "спортсменов" тоже посчитали - их набралось около двух миллионов. Теперь ученым предстоит проанализировать эти взаимосвязи тысяч, сотен тысяч и миллионов "спортивных" изменений, понять механизмы их действия. Хотя главное понятно: гены любят активный образ жизни. Кстати, недавно было показано, что для этого не надо изматывать себя большими нагрузками, вполне достаточно легкой физкультуры, быстрой ходьбы и т.д.

А ранее американские ученые решили разобраться, как и какие конкретно вещества в организме при занятиях спортом улучшают работу мозга. В журнале Nature Metabolism они сообщают, что такую причину удалось найти. Это гормон иризин. Когда его вводили мышам в один из главных центров памяти гиппокамп, они начинали намного лучше соображать, например быстрей находили выход из сложного лабиринта.

Но при чем здесь спорт? Оказалось, что он играет ключевую роль. Эксперименты показали, что повысить уровень гормона проще всего, занимаясь физическими упражнениями. Таким образом, механизм их действия и очевидной пользы для здоровья получил еще одно научное доказательство. И тем, кто хочет надолго сохранить свой мозг молодым, прямой путь в спортзал.

Впрочем, почти наверняка скоро появятся лекарства, повышающие уровень иризина без всякого спорта. Такие препараты будет помогать поддержать мозг в форме тем, кого не оторвать от дивана.