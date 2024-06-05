Раскрыто, как влияет чёрный чай на дефицит железа
Чай мы пьём довольно часто. Однако есть мнение, что он при чрезмерном употреблении препятствует всасыванию железа. Что об этом говорит наука?
Железо очень важно для организма. Из-за нехватки этого вещества развивается железодефицитная анемия.
В чае содержится большое количество танинов, или дубильных кислот. Эти кислоты соединяются с железом в пище и не дают ему всасываться через пищеварительную систему. В результате у человека возникает недостаток железа в организме.
Поэтому людям, у которых низкий уровень железа, нужно пить чай с осторожностью. Особенно во время завтрака.
Результаты исследований показывают, что железо из продуктов животного происхождения в меньшей степени взаимодействует с дубильной кислотой, содержащейся в чае. При всасывании железа растительного происхождения это заметно ещё сильнее.
В целом безопасно, по мнению учёных, выпивать до трёх чашек чая в сутки. Снизить риск блокирования всасывания железа можно также, если употреблять чай без еды.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.