Доказана высокая эффективность терапии от «‎супербактерий» на базе вирусов

Международный коллектив медиков с участием российских ученых успешно применил комбинации из антибиотиков и индивидуально подобранных вирусов-бактериофагов для полного излечения нескольких десятков пациентов от инфекций, вызванных "супербактериями". Уровень эффективности подобной терапии превысил 61%, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.

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"Мы оценили эффективность применения вирусов-бактериофагов для лечения различных хронических инфекций, вызванных стойкими к антибиотикам бактериями. В 77% случаев терапии на базе вирусов или их комбинаций с антибиотиками позволили значительно улучшить клиническую картину, а в 61,3% случаев удалось достигнуть полного уничтожения инфекции", - пишут исследователи.



Открытие было совершено группой зарубежных и российских исследователей под руководством старшего научного сотрудника Военного госпиталя имени королевы Астрид в Брюсселе Жана-Пола Пирнея. Ученые уже несколько десятилетий изучают возможность использования вирусов-бактериофагов для лечения тяжелых инфекций, порожденных различными "супермикробами", стойкими к действию антибиотиков.

Как отмечают ученые, в промежутке между 2008 и 2022 годами разработанные ими вариации терапии были применены для лечения 100 пациентов, проживающих на территории Бельгии, 10 других стран Европы и Туниса и являющихся носителями тяжелых хроничесских респираторных или костных инфекций. Это дало исследователям возможность оценить эффективность применения бактериофагов для борьбы со стойкими и тяжелыми инфекциями, а также подобрать оптимальную стратегию использования этих вирусов.

Проведенный учеными анализ показал, что терапии на базе бактериофагов в целом обладали очень высоким уровнем эффективности - они улучшили состояние у 77% пациентов и полностью уничтожили инфекцию у 61% больных. При этом ученые обнаружили, что комбинации из антибиотиков и индивидуально подобранных вирусов на 70% эффективнее воздействовали на колонии микробов, чем отдельные бактериофаги или смеси из нескольких вирусов.

Как отмечают медики, при лечении пациентов они использовали небольшие дозы бактериофагов, что дает надежду на то, что увеличение числа вирусных частиц дополнительно повысит эффективность терапии без существенного учащения побочных эффектов, которые были зафиксированы лишь в 7 случаях из 100. Все это, по мнению медиков, говорит в пользу проведения более масштабных клинических испытаний по лечению тяжелых инфекций при помощи комбинаций бактериофагов и антибиотиков.

О вирусах-бактериофагах

До открытия антибиотиков ученые рассматривали вирусы-бактериофаги как одно из средств для борьбы с инфекциями, однако после Второй мировой войны эти вирусы изучались фактически только на территории СССР. Появление новых штаммов микробов, стойких к действию антибиотиков, заставило отечественных и западных медиков и биологов вспомнить о подобной форме терапии инфекций.