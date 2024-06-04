Чем грозит малоподвижный образ жизни в детстве? Исследовали ученые

Результаты нового исследования показали, что дети, которые проводят сидя более шести часов в день, имеют гораздо больше шансов столкнуться с тяжелой жировой болезнью печени и циррозом печени в молодом возрасте. Эти данные будут представлены в субботу на ENDO 2024, ежегодном собрании Эндокринного общества в Бостоне, штат Массачусетс, и опубликованы в журнале Nature’s npj Gut and Liver.

© Ferra.ru

Жировая болезнь печени представляет собой вредное накопление в этом органе жира. Если это состояние не связано с употреблением алкоголя, то оно называется метаболически-ассоциированной стеатотической (жировой) болезнью печени.

Команда учёных в рамках новой работы проанализировала данные долгосрочного исследования большой когорты новорождённых в Великобритании. В это исследование были включены 2684 ребёнка в возрасте от 11 до 24 лет. Они в возрасте 17 и 24 лет проходили ультразвуковое исследование печени для оценки жировой дистрофии печени и признаков её рубцевания. Кроме того, у них брали анализ крови для измерения уровня ферментов печени.

© Children's Hospital of Philadelphia

В среднем дети, участвовавшие в исследовании, проводили 6 часов в день в сидячем положении. К молодому взрослому возрасту это время увеличилось до 9 часов в сутки.

На каждые 30 минут сидячего образа жизни продолжительностью более 6 часов в день у детей на 15% повышался риск развития жировой болезни печени до 25 лет. Любое увеличение продолжительности сидячего образа жизни на более чем 6 часов в сутки приводило к соответствующему уменьшению времени, затрачиваемого на физическую активность лёгкой интенсивности. При этом каждые дополнительные полчаса физической активности лёгкой интенсивности сверх 3 часов в день снижали вероятность появления тяжёлой жировой болезни печени на 33%.

В целом занятия лёгкой физической активностью в течение как минимум 3 часов в день обращают вспять это преждевременное повреждение печени. Каждая совокупная минута физической активности от умеренной до высокой в сутки была связана с несколько меньшей вероятностью тяжёлой жировой болезни печени в возрасте 24 лет, но не снижала риск цирроза.

Примеры физической активности лёгкой интенсивности — это игры на свежем воздухе, на детской площадке, прогулки с собакой, выполнение поручений родителей, прогулки и поездки на велосипеде.

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