В России создали нейросеть для анализа связывания белков друг с другом

В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм, основанный на нейросетях, который с высокой точностью предсказывает энергию связывания белков SARS-CoV-2.

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Новый метод позволяет учитывать все факторы, влияющие на этот процесс, что открывает путь к созданию более эффективных лекарств против ковида и других заболеваний.

В пресс-службе отметили, что разработанный алгоритм превзошел все существующие аналоги в мире по точности прогноза. По мнению авторов разработки, алгоритм можно использовать для оценки связывания белков в малоизученных комплексах.

По словам аспиранта Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елизаветы Богдановой, новый метод поможет ускорить разработку лекарств.

Новый метод может стать важным инструментом в борьбе с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.