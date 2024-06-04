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Учёный рассказал, по какой причине могут выпадать волосы

Здоровье волос зависит от уровня андрогенов: когда их становится слишком много, запускается процесс облысения. Об этом рассказал «Известиям» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Ученый рассказал, по какой причине могут выпадать волосы
© РИА Новости
«Здоровье волос зависит от уровня андрогенов. При превышении нормы этих гормонов у мужчин и женщин наблюдается алопеция. Это зависит от состояния эндокринной системы, в первую очередь от щитовидной железы. К анемии и выпадению волос могут привести и чересчур обильные месячные. Ещё одна из распространённых причин алопеции — недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, которые укрепляют луковицы волос, прежде всего витаминов А, Е и селена, а также витаминов С, Д, витаминов группы В, PP — никотиновой кислоты, железа, кальция, калия, цинка, хрома», — сказал эксперт.

Негативные факторы, влияющие на выпадение волос:

  • Курение,
  • Бесконтрольный приём гормональных препаратов и нестероидных противовоспалительных средств,
  • Стресс,
  • Воздействие горячего воздуха (например, фена),
  • Грубое расчёсывание.
«Чтобы волосы были в порядке, нужно следить за гормональным статусом, периодически принимать необходимые для здоровья волос витаминные и минеральные комплексы. Следует есть больше оранжевых, жёлтых, зелёных фруктов и овощей, содержащих каротины (витамин А). Включать в рацион мясо и печень как источники железа, а также гречку, ростки пшеницы и другие злаки, где содержатся витамин Е и селен», — рассказал Ионов.

Эксперт посоветовал использовать шампуни, в состав которых входит касторовое масло и миндаль. Ежедневный массаж головы плоской расчёской с редкими зубчиками, расположенными в одном направлении, также может помочь, заметил он.

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Наука