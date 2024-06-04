Корейские ученые разработали имплант для доставки лекарств

Корейские ученые из Института науки и технологий Тэгу-Кёнбук разработали имплант, который стабильно высвобождает лекарство в нужной дозе. Он выполненный в виде ультрамягкого и гибкого баллона, обещает решить проблемы традиционных устройств, такие как постоянная скорость высвобождения и минимизация повреждений тканей.

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Баллон состоит из двух половин: одна из полидиметилсилоксана (мягкий силиконовый полимер), другая — из двухслойной комбинации с непроницаемым париленом С внутри. Это позволяет контролировать направление высвобождения лекарства. В лабораторных и животных моделях баллон показал эффективность в доставке лекарства, высвобождая его на протяжении более пяти месяцев.

Тесты показали, что устройство не вызывает значительного иммунного ответа организма, который обычно замедляет высвобождение лекарства. Имплант устойчив к повреждениям и обеспечивает стабильную дозу высвобождения на протяжении 30 дней, с незначительными колебаниями на протяжении 58 дней.