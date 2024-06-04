Найден новый способ остановить рецидивирование рака

Ученые из Онкологического центра MUSC Hollings (США) обнаружили, что полиплоидные гигантские многоядерные раковые клетки могут быть причиной рецидивирования рака. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry (JBC).

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Ученые объяснили, что полиплоидные гигантские раковые клетки (PGCC) могут адаптироваться к лечению и выживать после терапии. Их особенностью является большой размер и наличие нескольких ядер. Ядро — важная составная часть клетки, нарушение функций которого неизбежно приведет к дисфункции. По словам исследователей, гигантские раковые клетки могут генерировать дочерние, создавая своеобразные «колонии». Такие свойства и являются потенциальной причиной метастазирования рака.

В ходе лабораторного эксперимента клетки PGCC подвергли воздействию особого препарата-ингибитора. Ученые обнаружили, что полиплоидные гигантские клетки не устранялись, а переставали создавать более мелкие. Исследователи также заметили, что дочерние клетки PGCC продолжали делиться, имитируя рецидив опухоли, который наблюдается у некоторых пациентов после прохождения терапии.

Специалисты объяснили, что препарат-ингибитор PGCC предотвращает их обратный переход в одноядерные раковые клетки, обладающие способностью к делению. Это обусловлено способностью лекарства блокировать активность белка р21. В норме он предотвращает дублирование поврежденной ДНК, однако при раке белок способствует трансформации обычных раковых клеток в гигантские многоядерные.

Ученые надеются, что их открытие станет основой для разработки новых методов профилактики рецидивирования рака. Сейчас они намерены продолжить исследования для поиска лучших комбинированных способов лечения.

Ранее были обнаружены неизвестные ранее клетки, связанные с метастазированием рака.