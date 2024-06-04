Аспирин в малой дозировке эффективно устраняет воспаление на фоне недосыпа

По данным сайта SLEEP 2024, низкие дозы аспирина удаляют воспаления, вызванные недосыпом. Для опытов подобрали 46 взрослых здоровых волонтеров. Ежедневно в течение 14 дней в рамках контрольных ограничений часть волонтеров получала плацебо, а другая часть - плацебо. Затем опыт продолжили в течение 11 дней в домашних условиях.

© runews24.ru

В стенах стационара подопытные 2 суток спали по 8 часов, затем наступил период из 5 суток, когда длительность сна составляла 4 часа. Окончательный этап (3 суток) волонтеры спали по 8 часов. Специалистов интересовало поведение организма в начале, середине и конце эксперимента.

Удалось подтвердить, что малая дозировка аспирина снимала воспаленность путей у испытуемых второй группы. Так, препарат снижал экспрессию интерлейкина-6, дважды положительных клеток ЦОГ-1/ЦОГ-2 и уровней С-реактивного белка в сыворотке крови. Данные маркеры говорили о наличии воспалительного процесса из-за дефицита сна. Лекарство также эффективно способствовало восстановительному сну.

Важно! Информация носит ознакомительный характер и не является врачебной рекомендацией.

Ранее стало известно, как выбрать идеальный матрас.