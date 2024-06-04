В Москве пройдет первый международный форум по нейронутрициологии

В Москве 14–15 июня в Культурном центре Сеченовского университета на Плющихе состоится I Международный форум «Нейронутрициология». На площадке соберутся светила нутрициологии, неврологии и яркие представители ресторанной индустрии, чтобы обсудить современные подходы к теме гастрономии в разрезе биохакинга, борьбы с депрессией и влияния нутриентов на мышление человека.

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Гастрономия — партнер врача

Российские и зарубежные ученые на протяжении последнего десятилетия особенно плотно работают над темой питания, предотвращающего старение головного мозга и уменьшающего вероятность серьезных заболеваний: диабета, артрита, инсульта, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ключевой посыл форума в том, что гастрономия — это партнер врача и в текущих реалиях важно фокусироваться не только на лечении, а скорее на превентивных мерах и укреплении иммунитета.

Спикеры форума настаивают на смене парадигмы о том, что полезная пища — невкусная. Новая парадигма звучит так: «Удовольствие от пищи должно приносить пользу!» Сочетание продуктов, вкусов, текстур и цветов в тарелке создают информацию для мозга, становятся золотой базой в основе современного питания.

Ученые обнаружили, что заболевания, сопутствующие старости, имеют схожие причины, связанные с неправильными метаболическими процессами. Подход именно через систему питания, обеспечивающую человека необходимыми нутриентами, доказывает, что организм способен удивительным образом самовосстанавливаться и запускать процессы регенерации.

О чем будут говорить

В рамках форума пройдут панельные дискуссии «Пища для ума» и «Your Drink» с участием нутрициологов, бренд-шефов и рестораторов. К обсуждению присоединится эксперт топ-10 России по вину, сомелье Елена Горбачева. Эксперты обсудят, как сделать рацион по-ресторанному вкусным и дающим эффекты «окситоциновой ванны», «ментального бума» и «серотонинового револьвера».

Во время конференции будет освещен широкий круг тем, в частности:

как время приема пищи влияет на психоэмоциональное состояние и мышление;

какие нутриенты помогают управлять болью, а какие — не стареть;

как предупредить и скорректировать серьезные неврологические, эндокринные, иммунные нарушения при помощи еды;

взаимосвязь циркадных ритмов и гликемического индекса.

Помимо докладов в программе — симпозиумы по женскому здоровью, нутриентной поддержке в эстетической медицине, здоровому сну, а также междисциплинарные дискуссии о применении БАДов и профстандартах образования в области нутрициологии.

О спикерах и организаторах

Организатором форума выступил Институт междисциплинарной медицины во главе с исполнительным директором Алексеем Борисовичем Даниловым, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, врачом-неврологом.

В числе спикеров I Международного форума «Нейронутрициология» — кандидаты и доктора наук, практикующие врачи и педагоги из России и зарубежных стран.

Хедлайнеры форума:

Пол Клейтон (Великобритания) — д.ф.н., ведущий эксперт в области фармакопитания, сотрудник Института исследований питания, мозга и поведения в Оксфорде, бывший председатель Форума по вопросам питания и здоровья;

Витторио Калабрезе (Италия) — MD, PhD, профессор клинической биохимии отделения биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании, руководитель клинической биохимии и клинической патологии Медицинского института Университета Катании и Университета Мессина;

Роман Бузунов (Россия) — д.м.н., эксперт в области когнитивно-поведенческой терапии нарушений сна, заведующий Центром медицины сна, автор популярной книги «Как победить бессонницу? Здоровый сон за 6 недель».

Место встречи научного и гастросообщества

Учитывая то, что нейронутрициология сформировалась из нескольких областей науки и базируется на теме питания, участие в форуме будет интересно не только медикам, но и широкому кругу лиц:

нутрициологам и диетологам — расширят свой спектр услуг и смогут выделиться среди коллег;

апологетам здорового образа жизни — узнают новые способы укрепления здоровья и освоят техники повышения личной производительности;

представителям гастрономической ниши — узнают о новых трендах в пищевом поведении и о меню человека будущего.

Принять участие в I Meждународном форуме «Нейронутрициология» можно как офлайн, так и онлайн. Однако именно в очном формате для гостей события будет доступен профессиональный нетворкинг, а также возможность протестировать последние достижения компаний, работающих в области нутрициологии.

Для владельцев VIP-билетов предусмотрен специальный нейрогастрономический ужин в компании спикеров и спонсоров форума.

Регистрация на форум — по ссылке.