Научные факты, которые нужно знать о микропластике в нашем теле

Микропластик был найден практически везде на Земле. В том числе в питьевой воде и отдалённых районах Арктики. Результаты многочисленных исследований показывают, что кусочки разложившегося пластика находятся и внутри нас: в печени, почках и других частях организма.

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Учёные очень обеспокоены возможным негативным влиянием микропластика на организм человека. И вот в каких органах его наличие особенно опасно.

Лёгкие и кровь. Результаты исследования, опубликованного в 2022 году, показали, что из 22 человек, у которых брали кровь, частицы микропластика обнаружили у почти 80%. Кроме того, эти частицы попадают и в лёгкие, так как микропластик повсюду в воздухе. Попадая в кровь, частицы пластика могут циркулировать в организме и накапливаться в тканях.

Артерии. Согласно данным одной работы, люди, у которых в артериальных бляшках был пластик, имели больший риск инсульта или сердечного приступа в будущем. Спустя три года учёные обнаружили, что 60% участников, у которых обнаружили в бляшках микропластик и нанопластик, в 4,5 раза чаще сталкивались с инсультом или сердечным приступом либо умирали по любой причине.

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Плацента. В ходе работы, опубликованной в январе 2021 года, учёные обнаружили микропластик в четырёх из шести проанализированных ими плацент. Три года спустя другая группа специалистов изучила 62 плаценты и выявила нанопластик и микропластик в каждой из них. Возможно, это оказывает долгосрочное воздействие на развитие различных органов и биологических систем. Эти пластмассы также могут повлиять на иммунную систему ребёнка, что может увеличить риск возникновения аллергии, способствовать развитию воспалительных и аутоиммунных заболеваний, сделать его восприимчивее к инфекциям.

Мозг. Согласно науке, проглоченные частицы нанопластика могут проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов. Пока что это изучалось только на моделях мышей.

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