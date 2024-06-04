Ученые разработали новый метод 3D-печати органов и тканей

Ученые из Израиля разработали новый метод 3D-печати органов и тканей с использованием пептидов. Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые могут самоорганизовываться в наноструктуры. Это позволит создавать более сложные и биосовместимые структуры для трансплантологии и тканевой инженерии. Исследование опубликовано в журнале Bio-Design and Manufacturing.

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Технология 3D-печати стремительно развивается, однако существующие методы ограничены в применении для биомедицины из-за недостаточной биосовместимости материалов. Израильские ученые предложили использовать пептиды в качестве биосовместимых чернил для 3D-печати. Пептиды способны самоорганизовываться в нановолокна и нанотрубки, образуя трехмерную сеть.

Эти структуры обладают отличной биосовместимостью и настраиваемыми свойствами, что делает их идеальными материалами для создания органов, тканей и устройств для доставки лекарств. По словам ведущего исследователя из университета Тель-Авива, Лихи Адлер-Абрамович, данный метод позволит создавать более сложные и функциональные медицинские устройства, а также ткани для трансплантации.