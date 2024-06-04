ИИ поможет предсказывать эффективность иммунотерапии у пациентов с раком

Ученые из Национального института здравоохранения (NIH) разработали ИИ-инструмент, способный предсказать, подействует ли иммунная терапия на рак пациента, используя обычные клинические данные, например, результаты простого анализа крови. Это новое решение может помочь врачам определить, насколько эффективны иммунные препараты для конкретного пациента.

© Ferra.ru

Разработанная модель машинного обучения учитывает пять клинических показателей: возраст пациента, тип рака, историю системной терапии, уровень альбумина в крови и соотношение нейтрофилов к лимфоцитам. Также модель учитывает количество мутаций в ДНК раковых клеток, что помогает предсказать ответ на лечение и продолжительность жизни пациента.

ИИ-модель успешно прошла испытания на данных 2881 пациента с различными типами опухолей и показала высокую точность в предсказаниях. Особенно важно, что модель смогла выявить пациентов с низким уровнем мутаций, которые все равно могут эффективно лечиться с помощью иммунной терапии.