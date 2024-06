Ученые создали новый препарат для облегчения хронической болиio

Ученые из Техасского университета и Университета Вирджинии разработали новый препарат для безопасного устранения хронической боли. Его действие предполагает блокировку фермента DAGLβ, повышающего чувствительность нервов. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© unsplash

Ученые объяснили, что иммунные клетки в организме человека вырабатывают соединения, называемые эндоканнабиноидами, которые, помимо прочего, регулируют воспаление. В норме воспаление — это естественный процесс, направленный на устранение (изоляцию) повреждающего агента и восстановление тканей. Однако в условиях воспаления возникает отек, который вызывает боль путем давления на нервные окончания.

Когда эндоканнабиноиды вызывают воспаление — нервы становятся чувствительными. Это значит, что для возникновения болевых ощущений им требуется менее интенсивная стимуляция. Такое повышение чувствительности может привести к тому, что выполнение обыденных действий становится болезненным. Это явление и называется хронической болью.

Новый препарат-ингибитор под названием KT109 может блокировать активность фермента DAGLβ, помогающего иммунным клеткам продуцировать эндоканнабиноиды. Лекарство уже протестировали на мышах. Разработка оказалась эффективной для снижения воспаления в организме грызунов и продемонстрировала способность устранять различные типы боли.

Исследовательская группа изучала действие ингибитора в виде инъекции. Цель ученых состоит в том, чтобы разработать препарат в виде таблеток для более удобного использования людьми.