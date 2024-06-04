Российские ученые создали нейросеть для выявления рака шейки матки

Ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ) в сотрудничестве с Витебским государственным университетом создали первую нейросеть, способную выявлять рак шейки матки. Это важно для Псковской области, где это заболевание распространено. Нейросеть будет использоваться в медицинском центре Псковской области для повышения точности диагностики.

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Проект стал возможным благодаря совместной работе российских и белорусских ученых. Врачи медицинского факультета ПсковГУ уже имеют базу данных срезов тканей для диагностики рака шейки матки. Созданный искусственный интеллект позволит им проводить диагностику практически в реальном времени.

Сотрудничество между учеными в области математического моделирования и медицины позволило объединить знания и опыт, что сделало создание нейросети возможным. Уже обработаны более ста срезов тканей, и впереди еще несколько сотен.