Назван топ-5 личных качеств, снижающих риск развития деменции

Ученые пришли к выводу, что деменция связана с определенными особенностями личности, сообщает журнал Alzheimer's & Dementia. Отмечается, что у людей, обладающих доброжелательностью и открытостью, снижается риск таких заболеваний. Открытие сделала группа американских ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) на основе данных восьми независимых исследований, в которых приняли участие 44 531 человек. Наблюдали за добровольцами 21 год. Деменцию выявили у 1703 человек.

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Ученые выяснили, что больше остальных подвержены старческому слабоумию токсичные люди, холерики и пессимисты.

"Синтезированные и отдельные результаты исследований показывают, что высокий невротизм и негативный аффект, а также низкая добросовестность и позитивный аффект были связаны с повышенным риском долгосрочной диагностики деменции", — сказано в научной публикации.

В топ-5 личных качеств, которые снижают риск деменции входят добросовестность, экстраверсия (повышенная общительность), открытость опыту, удовлетворенность жизнью и доброжелательность.

Затаенные обиды могут нанести серьезный вред физическому здоровью, уверен британский врач Макс Пембертон. Во время вспышек гнева, вызванных воспоминаниями из прошлого, у человека повышается риск развития инсульта и сердечного приступа. Врач советует принять и отпустить обиды.