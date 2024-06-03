Ученые предсказывают летальный исход от COVID-19 с точностью до 90% на основе математической модели

По данным «АиФ», освоение методов прогнозирования смертности пациентов, которые заболели пневмонией на фоне COVID-19, потребовало освоения инструментов математического моделирования.

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В пресс-службе Министерства образования и науки России уточнили, что научная работа основана на анализе 73 медицинских карточек. Все пациенты лечились в 2022 году от последствий заражения коронавирусной инфекции в реанимации Тамбовской центральной районной больницы.

При этом ученые создали две группы:

1-я (контрольная) - из 20 выживших пациентов (10 мужчин + 10 женщин);

2-я (основная) - из 53 умерших пациентов (26 мужчин и 27 женщин).

Степень поражения легочных тканей обследовалась при помощи компьютерной томографии.

«Индикаторы крови, такие как С-реактивный белок, ферритин (отображающий насыщенность железом), абсолютная концентрация лейкоцитов и гранулоцитов, процентное соотношение гранулоцитов и палочкоядерных нейтрофилов, нейтрофильный индекс и степень сатурации, имеют значительную информативность», — заявила профессор ТГУ им. Державина Светлана Шутова.

После обобщения результатов исследования была создана математическая модель, которая предсказывает негативный исход для больного коронавирусов с точностью 90%.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили опасные последствия ковид.