Регулярные поездки на велосипеде оказались полезны для костей и суставов

Езда на велосипеде — это не только хорошая кардиотренировка с низкой нагрузкой, но и способ предотвратить боль в коленях и артрит. К такому выводу недавно пришли учёные.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, показали, что люди среднего возраста, которые в какой-то период жизни ездили на велосипеде, на 17% страдали от болей в коленях и на 21% реже — симптоматическим артритом коленного сустава.

По данным Кливлендской клиники, остеоартрит — наиболее распространённая форма артрита. Она может возникать с возрастом в одном или обоих коленях, вызывая боль, отёк и скованность в коленном суставе.

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В ходе нового исследования специалисты сосредоточились на преимуществах для здоровья именно езды на велосипеде. Они провели опрос среди более 2500 человек о том, ездили ли они на велосипеде в течение четырёх периодов жизни: от 12 до 18 лет, от 19 до 34 лет, от 35 до 49 лет и от 50 лет и старше.

Оказалось, что те, кто ездил на велосипеде в любой момент своей жизни, сообщали о меньшей боли в коленях, при рентгенографическом остеоартрите и симптоматическом рентгенографическом остеоартрите. Кроме того, эти люди сообщали о меньшем количестве случаев всех трёх состояний.