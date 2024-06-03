Ученые создали новый противозачаточный гель для мужчин

Ученые создали противозачаточный гель на основе гормонов ацетата сегестерона и тестостерона для эффективного подавления спермогенеза у мужчин. Результаты исследования представлены на ENDO 2024, новой платформе ежегодного собрания специалистов в области эндокринологии.

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В исследовании приняли участие 222 мужчины, которые в течение трех недель ежедневно применяли противозачаточный гель, содержащий восемь миллиграммов сегестерона ацетата и 74 миллиграмма тестостерона. Средство наносили один раз в день на кожу в области лопаток. Отмечается, что ацетат сегестерона — это биологически активное вещество и препарат, который используется для контроля рождаемости и лечения эндометриоза в США, Бразилии и других странах Южной Америки.

Для оценки эффективности средства до начала и по окончании эксперимента ученые измерили количество сперматозоидов в семенной жидкости у каждого участника. Результаты показали, что к концу исследования у большинства участников (86%) число сперматозоидов на миллилитр спермы снизилось до одного миллиона (или менее). Такая численность считается недостаточной для зачатия и наступления беременности после полового акта.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования для оценки эффективности и безопасности разработки. Также исследователи намерены выяснить, сколько длится контрацептивный эффект после отмены препарата.