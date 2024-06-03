Снижение активности белка STK33 приводит к обратимой бесплодности у мужчин

По данным журнала Science, ингибирование (снижение активности) белка STK33 приводит к мужскому бесплодию (фертильности). Обратимый процесс проверили на самцах мышей. При этом в долгосрочном планировании у подопытных животных не наблюдалось токсических побочных эффектов или повреждения репродуктивной функции.

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Самым эффективным веществом для этого метода стало соединение CDD-2807. Его молекулы без проблем преодолевают гематоэнцефалический барьер, не откладываются в головном мозге и имеют контрацептивный эффект, имитируя генетические нарушения в STK33.

Ингибиторы STK33 в перспективе послужат основой для негормональных мужских контрацептивов. Перед клиническими испытаниями ученым нужно провести долгосрочные исследования, чтобы оценить возникновение потенциальных рисков в сценарии длительного применения STK33.

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